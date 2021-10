Sfida tra Juventus e Milan per il colpaccio: la big fissa il prezzo

Juventus e Milan seguono in sede di calciomercato un giocatore in forza al Real Madrid: il club spagnolo fissa il prezzo per il colpaccio

Terminata la seconda giornata di Champions League, è ora di tornare alla Serie A per Juventus e Milan. E non sarà un turno di campionato da poco. I bianconeri dovranno affrontare l’insidioso derby della Mole col Torino, partita in programma domani – sabato 2 ottobre – alle ore 21:00. La ‘Vecchia Signora’, dal canto suo, arriva benissimo a questo scontro. Tre successi di fila, tra cui l’ultimo inaspettato contro il Chelsea campione d’Europa. La squadra pare stia riacquistando piano piano equilibrio e l’ambiente è certamente più sereno.

Il ‘Diavolo’, invece, se la vedrà domenica sera con l’Atalanta. Viene dalla sconfitta per mano dell’Atletico Madrid, ma ha senza dubbio molto da recriminare. È probabile, quindi, che il risultato negativo non influirà sulla prestazione degli uomini di Pioli, in un match in ogni caso molto arduo sulla carta. Nel frattempo, occhi sempre puntati sul calciomercato. Non è un segreto come Juve e Milan apprezzino non poco il profilo di Marco Asensio. Lo spagnolo – cercato anche quest’estate, in particolare, dai rossoneri – non sta trovando molto minutaggio nelle fila del Real Madrid. Mister Ancelotti lo considera importante per il progetto dei ‘Blancos’, ma non lo ritiene un titolare. Motivo per cui le strade potrebbero dividersi anche nel mese di gennaio e il Real avrebbe già fissato il prezzo per l’eventuale cessione.

Calciomercato Juventus e Milan, il Real fissa il prezzo per Asensio:

C’è aria di cambiamento in quel di Madrid. Florentino Perez ha in mente importanti modifiche per la rosa e Asensio potrebbe non farne più parte. Il contratto dell’ex Espanyol è in scadenza giugno 2023 e, stando a quanto riferisce ‘Fichajes.net’, l’unica cifra per cui il Real lo lascerebbe andare è di 40 milioni di euro.

Niente prestiti, quindi, solo operazione a titolo definitivo. Un affare non semplice per Juventus e Milan, che comunque rimangono vigili sulla situazione di Asensio.