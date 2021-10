La Juventus prova il colpo in attacco: il top player può partire in estate

Dopo l’addio di Ronaldo nelle ultime ore di calciomercato, la Juventus ci prova per l’estate: il big può partire

Saranno giorni intensi in casa Juventus. Il buonumore è tornato in casa bianconera dopo l’entusiasmante successo in Champions League contro il Chelsea campione d’Europa. Ora c’è il derby di Torino con la voglia di continuare la striscia positiva dopo un inizio completamente da dimenticare.

LEGGI ANCHE>>> Partenza choc e scambio tra big: si infiamma l’asse Juventus-Barcellona

Calciomercato Juventus, colpo Werner per l’attacco

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” la Juventus potrebbe preparare anche un colpo in ottica futura. L’attaccante tedesco del Chelsea, Timo Werner, non sta giocando con continuità con Tuchel dopo l’arrivo di Romelu Lukaku, titolare inamovibile per i “Blues”. Ora il suo futuro è sempre in bilico con tre top club d’Europa, tra cui anche i bianconeri, pronti a formulare offerte importanti per il centravanti del Chelsea.

LEGGI ANCHE>>> Gestaccio all’allenatore, rottura totale: la Juventus ci prova ancora

Lo stesso tedesco può ricoprire diverse posizioni in attacco: Werner può agire anche come esterno offensivo alternandosi il ruolo di centravanti senza alcun problema. Nel corso della sua carriera ha sempre dimostrato di essere molto duttile in quest’ottica.

La Juventus continua a lavorare per arrivare a giocare di livello assoluto in modo tale da rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Werner è un attaccante seguito anche da Bayern Monaco e Borussia Dortmund.