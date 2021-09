Doccia gelata per la Juventus: Ancelotti fa saltare tutto

La Juventus cerca di rinforzare la propria rosa ma potrebbe presto sfumare un obiettivo importante: c’è la mossa del Real Madrid

È stato un inizio di stagione difficile per la Juventus, che ha collezionato appena cinque punti nelle prime cinque giornate di campionato e ora sta provando a rialzarsi dopo i quattro passi falsi consecutivi. I bianconeri arrivano da una stagione negativa e vogliono quantomeno fare meglio di un anno fa e provare a tornare competitivi.

Sembra esserci però ancora qualche lacuna in rosa e per questo la società sta studiando già nuove mosse da attuare nei prossimi mesi per rinforzare alcuni reparti e garantire maggiori alternative al tecnico Massimiliano Allegri. Nel mirino c’è anche Marco Asensio ma l’affare sembrerebbe essere sempre più complicato.

Calciomercato Juventus, Asensio si allontana: Ancelotti lo blinda al Real Madrid

I ‘Blancos’ sono in vetta alla classifica in Liga e anche grazie a Marco Asensio stanno avendo un ottimo rendimento. Sono ben cinque le vittorie nelle prime sei giornate più un pareggio e l’esterno si è reso protagonista collezionando cinque presenze e andando in gol anche in tre occasioni. Per questo motivo, dunque, il Real Madrid e Carlo Ancelotti avrebbero deciso di non cederlo neanche nella prossima estate.

Asensio è un obiettivo della Juventus ma a questo punto è difficile che l’affare si concretizzi e i bianconeri potrebbero essere costretti a cercare un altro elemento.