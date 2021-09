Scambio super tra Juventus e Milan: intrigo Kessie

Juventus e Milan hanno diverse situazioni molto intricate sul mercato: tra queste c’è quella di Kessie e di Bentancur

La Juventus sta avendo dei problemi molto gravi a centrocampo, che non riesce a essere all’altezza di ciò che vuole Massimiliano Allegri. Sul banco degli imputato è finito anche Rodrigo Bentancur, che non ha ancora fatto il salto di qualità, ma il club bianconero non può aspettare ancora. Oltre alla suggestione Luis Alberto, con la Lazio in netta difficoltà in quest’inizio di campionato, sono altri i profili che sta valutando la Juve. Tra questi c’è anche Franck Kessie, in trattativa con il Milan per il rinnovo del contratto.

Juventus-Milan, intrigo Kessie e Bentancur

La Juventus vorrebbe infatti uno scambio diretto tra Bentancur e Kessie, in scadenza di contratto nel 2022. Tuttavia, il Milan è restio nel cedere il centrocampista ivoriano in Serie A e rinforzare una diretta concorrente. I rossoneri per l’uruguaiano vorrebbero offrire il cartellino di Alessio Romagnoli, già nel mirino della Juve negli anni scorsi. In questo caso, però, servirebbe un conguaglio importante in favore del club bianconero. Che potrebbe arrivare, tra l’altro, proprio dalla cessione di Franck Kessie all’estero.