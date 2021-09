Mal di pancia Donnarumma, Juventus in agguato: ora cambia tutto

Gianluigi Donnarumma vuole diventare il migliore al mondo: l’ex Milan ora non sarebbe più felice, la Juventus ci riprova

Gianluigi Donnarumma, fresco vincitore con l’Italia ad Euro2020, non sarebbe più felice al PSG. In estate è arrivato il suo trasferimento dal Milan nella squadra dei sogni come con Messi. Ma a Parigi le dinamiche sembrano essere più complicate del prevista con la concorrenza di Keylor Navas tra Ligue1 e Champions League. Il portiere italiano ha giocato soltanto due partite finora per il migliore giocatore degli ultimi Europei.

Calciomercato Juventus, Donnarumma può andar via

Come svelato dall’edizione odierna de “Corriere della Sera” la Juventus potrebbe ripensare proprio all’estremo difensore originario di Castellammare di Stabia per rinforzare quel reparto. Contro la Sampdoria Allegri starebbe pensando ad un cambio con Perin dal primo minuto. Lo stesso noto agente, Mino Raiola, è sempre al lavoro per il suo assistito: tutto dipenderà dalle scelte delle prossime settimane con Pochettino sempre sotto la luce dei riflettori.

Il gioco del Psg, inoltre, non sembra decollare con vittorie arrivate soltanto negli ultimi minuti di gioco. Ora l’allenatore argentino ha l’arduo compito di trovare soluzioni vantaggiose in vista delle prossime sfide tra campionato e Champions League. Inoltre, come svelato da il Corriere della Sera, Neymar, Di Maria, Paredes, Messi e Marquinhos sarebbero molto vicini al loro amico Navas. Si tratterebbe soltanto di un patto tra sudamericani e non di uno sgarbo a Donnarumma.

Donnarumma vuole consacrarsi definitivamente a livello europeo giocando continuamente senza far staffetta. Spuntano così nuove riflessioni da parte della Juventus, alla ricerca di un profilo da urlo per il ruolo di portiere dopo le incertezze di Szczesny.