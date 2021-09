Calciomercato: Mou non vuole perderlo, ma la Juventus ci prova!

Gli occhi della Juventus sono su Gianluca Mancini, difensore centrale della Roma di Josè Mourinho: le ultime sul calciomercato del club bianconero e dei giallorossi

La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo un inizio decisamente sotto le aspettative, è tornata alla vittoria nella faticosissima trasferta di La Spezia contro lo Spezia di Thiago Motta. I bianconeri, andati anche in svantaggio per mano di Antiste, sono riusciti a ribaltare la situazione grazie alle reti di Federico Chiesa e Matthijs de Ligt. Proprio quest’ultimo, rientrato nello scacchiere di Allegri da titolare, è uno degli enigmi del calciomercato della Juventus.

Il giocatore olandese, arrivato per una cifra monstre dall’Ajax, dovrebbe essere il baluardo del nuovo corso in difesa della Vecchia Signora, ma nelle ultime stagioni ha fornito un rendimento troppo altalenante. In ogni caso, de Ligt resta il primo tassello per ringiovanire l’organico che potrebbe essere impreziosito anche dall’arrivo di Gianluca Mancini, difensore centrale della Roma di Josè Mourinho: ecco come potrebbe arrivare l’ex Atalanta.

Calciomercato Juventus, piace Mancini della Roma | I dettagli

Gianluca Mancini, classe 1996, è uno dei titolari della nuova Roma di Josè Mourinho ed ha un contratto con il club capitolino fino al 2024. Una durata lunga, ma non troppo, per i termini dell’ex giocatore dell’Atalanta che potrebbe essere tentato dalla proposta della Juventus nonostante lo Special One lo ritenga un elemento incedibile della rosa.

Mancini ha una valutazione di circa 30 milioni di euro e può agire su tutto il fronte difensivo. L’esperienza con Gasperini infatti ha portato il 25enne anche a sapersi muovere nella difesa a tre, mentre sotto la guida tecnica di Mourinho, Mancini sta sviluppando ottime capacità come difensore centrale in un reparto a quattro.