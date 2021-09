La Juventus potrebbe tornare all’assalto dell’Atalanta nonostante il doppio no ricevuto da Gasperini in estate

La Juventus conquista finalmente i primi tre punti della stagione in Serie A. La vittoria è arrivata in maniera molto sofferta contro lo Spezia per 2-3, dopo essere finiti sotto per 2-1. I bianconeri però hanno ancora diverse lacune da colmare, come ha dimostrato proprio il match di ieri, dove la squadra di Allegri ha faticato soprattutto in fase di costruzione.

Infatti alla Juventus al momento sembrerebbero servire soprattutto rinforzi a centrocampo, così la società bianconera potrebbe tornare a mettere nel mirino due obiettivi già osservati in estate. Entrambi giocano nell‘Atalanta, ma i bianconeri hanno già incassato un doppio no da Gasperini. Ma la Juventus non si arrende e potrebbe pensare ad uno scambio.

Juventus in cerca di rinforzi: Kulusevski la pedina di scambio da proporre a Gasperini

Inizia la risalita della Juventus in Serie A, che ieri sera è riuscita a conquistare i primi tre punti in casa dello Spezia. La squadra di Allegri però continua a cercare rinforzi in diversi reparti e già in estate aveva cercato di colmare le lacune guardando in casa Atalanta. Infatti i bianconeri avrebbe pensato a uno scambio tra Kulusevski, giocatore con poco spazio al momento, e uno tra Luis Muriel e Remo Freuler, due giocatori che ricoprono ruoli che ai bianconeri servirebbero molto.

Gasperini ovviamente in estate ha detto di no alla proposta, ma attenzione a un ritorno di fiamma. Infatti la Juventus potrebbe tornare a farsi sotto soprattutto per Freuler visto rinforzi a centrocampo servirebbero particolarmente.