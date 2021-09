È ai margini con Allegri: super scambio col Barcellona!

Calciomercato Juve: Kulusevski ai margini con Massimiliano Allegri. Può riaprirsi lo scambio col Barcellona a gennaio. Tutte le cifre e i dettagli

È finalmente arrivata per la Juventus la prima vittoria della stagione in Serie A. Dopo essersi fatta nuovamente rimontare anche dallo Spezia, la squadra bianconera ha ribaltato il match grazie alle reti di Chiesa e de Ligt, i due giocatori più discussi degli ultimi giorni. Entrambi erano stati esclusi nel big match contro il Milan, e a far discutere sono state soprattutto le dichiarazioni di Massimiliano Allegri sui due gioielli bianconeri. A La Spezia è però arrivata la risposta immediata di entrambi che hanno spazzato via voci e dubbi. Opposta è invece la situazione di Kulusevski: l'esterno svedese è ancora un oggetto misterioso in questo avvio di stagione e sembra aver perso diverse posizioni nelle gerarchie di Allegri. L'ex Parma è al momento una riserva a tutti gli effetti e destinato a far parlare di sé in vista del calciomercato invernale. Ecco il possibile scambio a gennaio: tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Juve: ipotesi di scambio per Kulusevski

Per l'esterno classe 2000 potrebbe riaprirsi anche la pista Barcellona. Kulusevski, infatti, è stato già accostato ai blaugrana nell'ultima sessione di calciomercato e, alla luce della situazione attuale, non è escluso che possa tornare di moda per la società catalana. Gli spagnoli, dal canto loro, sono invece alle prese con il futuro di Ousmane Dembele. L'esterno francese è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e in Spagna si parla addirittura di possibile rinnovo solo per facilitare la sua cessione e non correre il rischio di perderlo a parametro zero.

In questo caso, potrebbe così riaprirsi il possibile scambio con la Juventus per Kulusevski. Entrambi ricoprono lo stesso ruolo sulla fascia destra e sono attualmente valutati 40-45 milioni di euro. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Torino-Barcellona.