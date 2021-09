Roma-Udinese 1-0: Abraham la decide, espulso Pellegrini

La Roma vince di misura contro l’Udinese grazie al gol di Abraham e si porta d un solo punto da Inter e Milan

La Roma chiude il turno infrasettimanale con una vittoria di misura per l’1-0 contro un agguerrito Udinese che non molla fino all’ultimo. Nel primo tempo la sblocca Tammy Abraham che torna al gol grazie al servizio, preceduto da una grande azione personale, di Calafiori. Il centravanti inglese deve solo appoggiare in rete con una torsione e mette la gara in discesa per la squadra di Mourinho. La Roma ha diverse chance per raddoppiare ma chiude il primo tempo in vantaggio di una sola rete.

Abraham regala i 3 punti alla Roma: espulso Pellegrini nel finale

Nel secondo tempo la Roma soffre la reazione dell’Udinese e cerca di gestire il vantaggio nonostante alcuni interventi molto importanti di Rui Patricio. La nota stonata è l’espulsione di Lorenzo Pellegrini per doppia ammonizione nel finale che dovrà saltare il derby contro la Lazio. La sua assenza peserà molto per i giallorossi ma Mourinho si è detto soddisfatto della gara soprattutto per il controllo avuto nel primo tempo ma anche della gestione e della compattezza avuta nel secondo tempo.

ROMA-UDINESE 1-0

36′ Abraham