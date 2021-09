Nuova candidata per il trequartista: Juventus e Milan beffate

Il centrocampista olandese è richiesto da Juventus e Milan ma spunta una nuova candidata che potrebbe sorpassarle

In casa Manchester United l’arrivo di Cristiano Ronaldo ha inevitabilmente spostato le gerarchie e questo ha creato malcontento soprattutto in Donny Van de Beek che, agendo in varie zone del fronte offensivo, sperava di trovare più spazio quest’anno dopo una stagione piuttosto discontinua. L’olandese era arrivato in Premier League con le migliori aspettative dei Red Devils dopo le grandi cose mostrate in Olanda, all’Ajax, ma la pressione dell’Old Trafford e la competitività del campionato hanno oscurato il suo talento ma le squadre che lo seguono non mancano, soprattutto in Serie A. Da diversi mesi ormai Juventus e Milan seguono il classe ’97 ma lo United non dà il via libera per la cessione. Dalla Spagna, però, arrivano conferme sull’inserimento di una nuova candidata.

Van de Beek, si inserisce l’Everton di Benitez

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’ la nuova candidata nella corsa a Van de Beek sarebbe l’Everton di Rafa Benitez che ha appena salutato James Rodriguez che ha scelto il Qatar come sua nuova casa e adesso cerca un giocatore con quelle caratteristiche che possa alzare il livello della rosa.

Il cartellino dell’olandese si è inevitabilmente abbassato ma il Manchester United, facendo leva sul contratto dell’olandese fino al 2025, non lo lascerebbe partire per meno di 30 milioni di euro. Juventus e Milan non perdono di vista la possibilità di arrivare all’ex Ajax a gennaio ma l’inserimento dell’Everton potrebbe cambiare le carte in tavola.