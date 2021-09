Serie A, Osimhen travolge la Samp: la Lazio pareggia nel recupero

Il Napoli di Spalletti travolge la Sampdoria e si riprende la testa della classifica, la Lazio invece deve accontentarsi solo di un pareggio negli ultimi minuti contro il Toro

Il Napoli travolge 4-0 la Sampdoria a Marassi confermando il momento d’oro. La squadra di Luciano Spalletti vince la seconda partita consecutiva per 4-0 dopo quella contro l’Udinese di pochi giorni fa e sorpassa Inter e Milan guadagnandosi nuovamente la vetta della classifica. I partenopei dominano la gara dall’inizio alla fine senza mai subire. La sblocca Victor Osimhen dopo 9 minuti sul passaggio illuminante di Insigne e conferma il suo momento magico dopo i gol all’Udinese e al Leicester. Poco dopo ancora Insigne fornisce un altro assist, questa volta a Fabian Ruiz che con il piazzato buca Audero e firma il 2-0. Nel secondo tempo il copione è sempre lo stesso: la Samp prova qualche timida reazione ma la difesa napoletana è di ferro e non si lascia mai sorprendere se non con un gol di Candreva in fuorigioco. Osimhen trova la doppietta su assist di Lozano e corona una prestazione straripante. Inoltre c’è gloria anche per Zielinski che torna a giocare dall’inizio dopo l’infortunio e realizza uno splendido gol di potenza e precisione.

Pjaca illude il Toro, Immobile salva la Lazio nel recupero ma manca la vittoria

Il Torino di Juric conferma di essere in un gran momento di forma ma il gol di Marko Pjaca dà solo l’illusione della vittoria. La Lazio nei minuti di recupero si salva grazie a un calcio di rigore trasformato da Ciro Immobile che realizza il suo sesto gol in 5 partite ma continua a mancare l’appuntamento con la vittoria per la squadra di Maurizio Sarri che adesso deve prepararsi al derby di domenica prossima.

SAMPDORIA-NAPOLI 0-4

10′ 50′ Osimhen, 39′ Fabian Ruiz, 59′ Zielinski

TORINO-LAZIO 1-1

76′ Pjaca, 90’+1 Immobile