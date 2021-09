Il Chelsea anticipa tutti: offerta monstre e addio Juventus

Arriva l’offerta monstre del Chelsea al calciatore che taglia fuori dalla corsa tutte le rivali, compresa la Juventus

Da riserva a titolare insostituibile nel giro di pochi mesi, anzi settimane. L’arrivo al Chelsea a metà della scorsa stagione di Thomas Tuchel ha comportato anche questo per Antonio Rudiger. Il centrale ex Roma non giocava con Lampard sulla panchina dei blues, mentre è ora tornato ad essere uno dei migliori al mondo nel suo ruolo grazie alla fiducia del tecnico ex Paris Saint Germain. Il contratto dello stesso difensore è in scadenza però a giugno e per i londinesi si delinea all’orizzonte la possibilità di perderlo a parametro zero. Pronti ad approfittarne diversi club, tra i quali anche la Juventus che sogna il grande colpo per il reparto arretrato. Alla finestra anche il Real Madrid e il Bayern Monaco ma, come fa sapere Sport1, la mossa degli inglesi potrebbe anticipare tutti.

Juventus, il Chelsea d’anticipo: offerta monstre a Rudiger

Il Chelsea avrebbe infatti messo sul tavolo del calciatore un’offerta di rinnovo da 8,5 milioni di euro stagionali. Sarebbe questa la formula sperimentata per convincere il classe ’93 a restare e non lasciare a titolo gratuito il club. Interessate, oltre alla Juventus, anche Bayern Monaco e Real Madrid, pronte ad andare all’assalto nel prossimo mercato estivo di fronte alla possibilità di prelevare a zero il forte difensore. L’offerta presentata dalla squadra di Abramovich rappresenta però un problema per tali club, che stando così le cose dovrebbero presentare un’offerta ancora più allettante in termini economici.

Ecco dunque che la Juve, al pari della tedesca e della spagnola, rischierebbe di essere beffata dal Chelsea, che ora non vuole rinunciare più a Rudiger e pare pronto a sparare alto per convincerlo a restare anche dopo l’estate.