Il Chelsea si fionda su De Ligt: pronta la nuova offerta

Il Chelsea mette nel mirino De Ligt e prepara un assalto per la prossima estate: scambio più cash con la Juventus

La Juventus non smette di lavorare sul futuro e intanto vuole rialzarsi dopo questo avvio di stagione difficile. I bianconeri ieri hanno conquistato i primi tre punti della stagione contro lo Spezia ed è andato in gol anche il difensore olandese Matthijs De Ligt, che ha spento alcune critiche nei suoi confronti attraverso una grande prestazione.

Per l’olandese però il futuro è ancora in bilico in quanto bisogna capire qual è il suo ruolo definitivo nella Juventus. Per lui infatti già diverse panchine in questo avvio di campionato e in particolare ha saltato le gare più delicate, dove Massimiliano Allegri ha optato per calciatori diversi dal primo minuto.

Calciomercato Juventus, obiettivo De Ligt per il Chelsea: sul piatto c’è Kovacic

Qualora De Ligt non dovesse recitare la parte da protagonista nei prossimi mesi, il suo futuro potrebbe essere sempre più lontano da Torino. A giugno infatti sarebbe pronto a farsi avanti il Chelsea, così come riportato da ‘Calciomercato.it’, e i blues sarebbero pronti a mettere sul piatto Mateo Kovacic più soldi per provare a convincere la Juventus.

I bianconeri non vivono un buon momento a centrocampo e per questo il Chelsea vorrebbe provare una mossa per dare maggiore qualità alla compagine allenata da Massimiliano Allegri, in cambio di un elemento affidabile per la difesa.