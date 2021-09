Il giornalista Paolo Ziliani pone l’accento sulla direzione di Aureliano, lamentando tre ammonizioni mancanti per i giocatori della Juventus

La gara vinta ieri contro lo Spezia, è il primo successo della Juventus in questo avvio di campionato. Il match non è stato dominato dalla formazione schierata da mister Massimiliano Allegri, ma i tre punti potrebbero rappresentare un primo passo per la svolta tanto attesa da squadra e tifosi, dal punto di vista dei risultati e del gioco. L’arbitraggio di Aueraliano non ha inciso con episodi clamorosi sul risultato, ma la sua conduzione di gara è finita comunque nel mirino del giornalista Paolo Ziliani.

Ziliani sull’arbitraggio: “Mancano almeno tre gialli per la Juventus”

La firma del Fatto Quotidiano, ha sottolineato in un tweet come Aureliano abbia mancato di ammonire McKennie e Rabiot nelle prime fasi della partita e, sempre secondo Ziliani, mancherebbe anche un cartellino giallo per Chiesa.