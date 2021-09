La sfida tra Juventus e Inter infiamma il mercato: l’Atalanta vuole l’asta!

La Juventus e l’Inter si sfideranno sul calciomercato per assicurarsi Luis Muriel, che tornerà a breve dall’infortunio

Uno dei più grandi problemi della Juventus in quest’inizio di stagione è in zona gol, viste le poche reti dei vari Morata, Dybala e Kean. Per non parlare dei centrocampisti. Gli oltre 30 gol di Cristiano Ronaldo non sono stati sostituiti e questo potrebbe essere una problematica non da poco in una stagione ricca d’impegni. I nomi sul taccuino del ds Cherubini sono parecchi, e tra questi c’è Luis Muriel. L’attaccante colombiano è attualmente alle prese con una lesione muscolare, ma i tempi di recupero potrebbero accorciarsi rientrando prima della prossima sosta.

Juventus e Inter, sfida per Muriel

La Juventus ha messo nella sua lista, dunque, il nome di Luis Muriel, che porterebbe un qualcosa come almeno 20 gol da seconda punta. Si adatterebbe a giocare con qualsiasi elemento dell’attacco bianconero e completerebbe il reparto di Massimiliano Allegri. Anche l’Inter è sul colombiano dell’Atalanta e non ha intenzione di mollare la presa, cedendo Sanchez e liberandosi dei 7 milioni di euro d’ingaggio a stagione. L’Atalanta vorrebbe l’asta, accetta solo soldi cash oppure giovani di altissimo profilo.