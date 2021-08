La Juventus vuole aggiungere una pedina a centrocampo in queste ultime ore di calciomercato: occhio al possibile super scambio a Madrid

Ultime ore di calciomercato piuttosto movimentate anche in casa Juventus. Il ko interno con l’Empoli, arrivato dopo il pareggio in rimonta di Udine, ha evidenziato ancora una volta i limiti a centrocampo della squadra bianconera. Allegri chiede così un ulteriore rinforzo oltre a Locatelli. Il nome caldo è tornato ad essere quello di Miralem Pjanic: il bosniaco vuole solo i bianconeri e può tornare in prestito con metà stipendio pagato dal Barcellona. Nelle ultime ore, però, è stato di nuovo accostato Saul. Il talento spagnolo è in bilico all’Atletico Madrid e potrebbe riaprirsi a sorpresa un super scambio con i ‘Colchoneros’. Ecco tutte le cifre e i dettagli del possibile affare.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, svolta per Mbappe | Il Real ha deciso

Calciomercato Juventus, tentativo per Saul | Cifre e dettagli

Saul è legato all’Atletico con un lungo contratto fino al 2025, ed è valutato almeno 45-50 milioni di euro dalla società spagnola. Una cifra assolutamente fuori dalla portata dei bianconeri in queste ultime ore di mercato. Cherubini potrebbe così tentare di inserire una contropartita tecnica nell’eventuale affare con l’Atletico Madrid. La carta giusta potrebbe essere Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano è stato già accostato ai ‘Colchoneros’ e piace al Cholo Simeone.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, nuovo colpo dalla Liga | Il Barça vuole cederlo

La sua valutazione si aggira intorno ai 30-35 milioni di euro. Sarebbe così necessario un conguaglio economico di circa 15 milioni di euro per arrivare alla valutazione degli spagnoli. Il tempo però stringe e, allo stato attuale, è piuttosto difficile che i due club riescano a portare a termine un’operazione di tale portata. Anche se nel calciomercato, come ci ha ormai abituati, nulla è impossibile.