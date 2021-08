La Roma e Javier Pastore interrompono consensualmente il proprio rapporto: ufficiale la rescissione del contratto, il comunicato del club

Il matrimonio tra la Roma e Javier Pastore giunge al termine. Si chiude ufficialmente l’avventura – negativa – dell’argentino con la maglia giallorossa. Il trequartista, ex PSG, non rientrava più da tempo nel progetto tecnico dei capitolini, con Mourinho che lo aveva messo fuori rosa. Ora è arrivata la rescissione consensuale del contratto.

Di seguito il comunicato della Roma: “L’AS Roma comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Javier Pastore. L’argentino è arrivato nella Capitale nell’estate del 2018 e ha collezionato 37 presenze e 4 gol in giallorosso. Tutta l’AS Roma augura a Javier Pastore le migliori fortune per il futuro”.