Il calciomercato bianconero può vedere uno scambio last minute: addio McKennie, ecco il pupillo di Allegri

Poche ore alla chiusura della sessione del calciomercato estivo ed in casa Juventus tiene banco il futuro di Weston McKennie. Il centrocampista statunitense è stato bocciato da Allegri che non intende puntarvi per la stagione appena cominciata ed i bianconeri proveranno, nelle prossime ore, a cedere il classe 1998 proposto a diversi club. Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Calciomercatoweb.it’, alla finestra vi sarebbe il Tottenham ma anche il Bayern Monaco che conosce bene McKennie per i suoi trascorsi allo Schalke 04. In tal senso, in casa bavarese, la Juventus ha da tempo messo nel mirino Corentin Tolisso. Il francese, già accostato alla ‘Vecchia Signora’ con forza negli ultimi mesi, è in scadenza il 30 giugno 2022. Tolisso è uno dei profili preferiti da Massimiliano Allegri che sarebbe felice di accogliere a Torino, prima del 31 agosto.

Calciomercato Juventus, scambio McKennie-Tolisso: le ultime

Uno scambio con Tolisso nell’affare, dunque, che accontenterebbe le richieste del tecnico livornese a caccia di un rinforzo di peso che rimpiazzi proprio McKennie con una valutazione di entrambi intorno ai 20-25 milioni di euro.

Nonostante 46 presenze con 6 reti e 3 assist vincenti nella passata stagione, il futuro di McKennie sarà probabilmente lontano dalla Torino bianconera.

Situazione in divenire, con Corentin Tolisso che potrebbe finalmente approdare alla corte di Allegri come regalo last minute per il centrocampo della Juventus.

