La Lazio alla ricerca di un esterno d’attacco per accontentare Sarri: priorità a Kostic, ma il ds Tare lascia poche speranze alla chiusura dell’affare

Il calciomercato volge al termine, ma diverse squadre di Serie A devono ancora concludere i lavori di restyling delle rispettive rose. Cantieri aperti anche a Formello, dove mister Maurizio Sarri aspetta rinforzi per puntellare il suo 4-3-3 e dare così seguito al buon inizio di campionato della Lazio. La priorità è l’esterno d’attacco di sinistra, ma novità scoraggianti arrivano dalla penultima serata di trattative.

L’obiettivo in cima alla lista dei biancocelesti è infatti Filip Kostic, ma il giocatore sembra destinato a restare all’Eintracht Francoforte. Il serbo, classe 1992, aveva aperto al trasferimento alla Lazio, ma il ds Tare – in un’intervista rilasciata alla ‘Bild’ – lascia poche speranze di riuscita all’operazione. L’albanese ha confidato: “Sono rimasto sorpreso che per il club tedesco ora non sia più sul mercato“.

Il direttore sportivo della Lazio aggiunge: “La situazione mi sembrava diversa e dai colloqui che abbiamo avuto che Kostic sembrava fosse stato autorizzato a lasciare il club. Noi, come Lazio, saremmo anche disposti a negoziare nuovamente sul prezzo, ma non si è arrivati ​​a questo. Tare chiude con amarezza: “È stato pubblicamente dichiarato che non c’era nessuna offerta”.

Calciomercato Lazio, Tare chiude le speranze per Kostic

La trattativa che porta Kostic alla Lazio sembra quindi definitivamente saltata. Il club biancoceleste ha ora meno di 24 ore per virare su altri obiettivi. In lista permangono Mattia Zaccagni del Verona e Brekalo del Wolfsburg, con il primo che piace maggiormente a Maurizio Sarri. Una cosa è certa: bisogna fare in fretta.