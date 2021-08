La Juventus vuole un altro centrocampista dopo Locatelli e accelera per il ritorno di Pjanic dal Barcellona: possibile chiusura in giornata

La Juventus potrebbe presto ricongiungersi con Pjanic. Come raccontato in queste settimane, la ‘Vecchia Signora’ ha sempre tenuto il mirino puntato sul bosniaco, che vuole fortemente tornare a Torino. Allegri ha chiesto un altro centrocampista dopo Locatelli, a maggior ragione vista il preoccupante inizio di campionato.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa | Lo porta Raiola: si chiude

Stando a quanto riferisce ‘Gazzetta.it’, i dirigenti piemontesi avrebbero intensificato i contatti con il Barcellona in mattinata, per cercare di chiudere la trattativa oggi stesso. La volontà del regista – che ha rifiutato nuovamente il Siviglia per i bianconeri – sarà senza dubbio determinante. I catalani avevano aperto ad un prestito secco e un contributo per lo stipendio (intorno agli 8 milioni netti) da 3 milioni di euro, ma la Juve ha un tetto massimo di spesa di poco superiore ai 3 milioni. Il calciatore, per aiutare le parti in causa, si era detto disposto anche a rinunciare a 500 mila euro di ingaggio.