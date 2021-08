La Juventus si prepara a un nuovo colpo a sorpresa dalla scuderia di Raiola: la chiusura della trattativa è ormai a un passo

Sono ore movimentate in casa Juventus con i bianconeri che studiano le nuove mosse da attuare negli ultimi due giorni di calciomercato. In queste ore è stato raggiunto l’accordo con il trequartista o ala del PSV Ihattaren, ma il talento classe 2002 non resterà con il gruppo di Allegri. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il calciatore sarà girato in prestito alla Sampdoria.

Vista la giovane età dunque la società ha deciso di farlo crescere e per questo Ihattaren vivrà la sua prima esperienza in Serie A.