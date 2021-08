La Juventus cerca un colpo importante per rinforzare il proprio centrocampo: si pesca in casa Liverpool per l’affare last minute

Saranno due giornate movimentate per la Juventus, che vuole sistemare i propri problemi tra centrocampo e attacco e proverà anche un ulteriore doppio colpo dopo aver raggiunto già l’accordo con Moise Kean. I bianconeri potrebbero prima far partire un elemento del proprio centrocampo per poi garantire un innesto differente visto che Allegri ha detto che manca ancora qualcosa.

A sorpresa potrebbe spuntare il nome di Naby Keita, un elemento fisico che può giocare anche come mediano. È un classe 1995 e attualmente è di proprietà del Liverpool, club con cui ha un contratto fino al 2023.

Calciomercato Juventus, idea Naby Keita. Possibile prestito last minute

Naby Keita aveva disputato le prime due gare di campionato da titolare ma sabato contro il Chelsea si è seduto in panchina e questo potrebbe anche essere un segnale che porta a novità per il suo futuro. Possibile dunque che la Juventus si faccia avanti in caso di una sua uscita e l’idea potrebbe essere quella di trovare un accordo per il prestito last minute, proprio nelle ultime ore di calciomercato.

La Juventus dunque continua a lavorare insistentemente sul mercato e in queste ultime ore può pescare il centrocampista dal Liverpool.