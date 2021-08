Beppe Marotta prepara la beffa e tenta il sorpasso al Milan: talento ‘gratis’, ecco come

Sono ore calde per il calciomercato estivo che tra poco più di ventiquattro ore chiuderà ufficialmente, lasciando spazio al campo. L’Inter di Simone Inzaghi si è in tal senso resa protagonista di due vittorie nelle prime uscite in Serie A, contro Genoa ed Hellas Verona, conquistando la vetta e distanziando già di cinque punti la Juventus. In attesa che il mercato estivo possa, al photofinish, regalare sorprese alla compagine nerazzurra, ecco che Beppe Marotta sta guardando con interesse all’anno prossimo con un nome su tutti che, ora vicino al Milan che lo segue ormai da mesi, potrebbe approdare alla corte di Simone Inzaghi nel 2022. Si tratta del gioiello del Porto Jesus Corona, esterno di talento che il ‘Diavolo’ sta provando a portare in quel di Milanello. Una trattativa complicata con l’Inter pronta ad approfittarne per la prossima estate: ecco i dettagli.

Calciomercato Inter, colpo a zero: Milan ko

Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 con il Porto, nel caso fallisca la trattativa con il Milan, sarebbe l’Inter a tentare di portare Corona a Milano, ma l’anno prossimo.

Un colpo di spessore ‘gratis’, per il quale Marotta lavorerebbe sotto traccia beffando la concorrenza dei rossoneri in vista del 2022.

Nell’ultimo anno con il Porto, Corona ha accumulato 48 presenze con 3 reti e ben 18 assist vincenti: l’approdo sotto la Madonnina può dunque prendere piede da qui ai prossimi mesi, per la gioia di Inzaghi.