Inter, ritorno di Moratti | La risposta dell’ex presidente

L’ex patron nerazzurro Massimo Moratti ha risposto alle voci su un suo possibile ritorno come socio di minoranza

L’ex patron nerazzurro Massimo Moratti ha smentito le voci diffuse dal sito web spagnolo ‘Chiringuito TV’ sul suo possibile ritorno all’Inter come socio di minoranza. In merito l’ex presidente ha risposto: “Essere socio di minoranza in un club di calcio serve a poco”. Moratti non crede alla possibilità che una cordata italiana possa rilevare la maggioranza della società da Suning che vive una situazione finanziaria complicata: “Al momento non credo ci siano le condizioni per una cordata italiana alla guida del club, a prescindere da me e dalla mia volontà. Sarebbe bello, però, che in caso di cessione, la nuova proprietà sia appassionata”.

Inter, Moratti non apre al suo ritorno in società come socio di minoranza

Massimo Moratti ribadisce poi che gli interisti devono dire grazie agli Zhang per come hanno fatto le cose fino a questo momento. Infine sul progetto Interspac, che mira a portare nell’Inter il modello dell’azionariato popolare, dice: “Stiamo a vedere. I promotori sono molto motivati, bisognerà capire come andranno avanti. È un’iniziativa a cui guardo con interesse”.