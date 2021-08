L’Inter alla ricerca dell’erede di Handanovic: nuova formula per convincere un club di Serie A alla cessione, ma c’è bisogno di vendere

Il calciomercato si colora spesso di strategie imprevedibili e manovre collegate tra loro. L’estate di trasferimenti sembra essere volta al termine per l’Inter che, nonostante le difficoltà finanziarie, ha portato a casa tutti gli obiettivi prefissati. Mister Simone Inzaghi ha iniziato la stagione con due vittorie, ma la dirigenza non rallenta la pressione. Si pensa già al futuro, con una trattativa che potrebbe già essere iniziata in questi giorni.

L’Inter deve infatti pensare al post Handanovic. Il portiere classe 1984 va in scadenza a giugno e – con ogni probabilità – terminerà il suo rapporto con il club. Il capitano nerazzurro è stato infatti protagonista di errori grossolani, non ultimo il malaugurato passaggio costato il gol del Verona nella seconda giornata di Serie A. I meneghini avrebbero già in mente l’erede e il profilo prescelto sarebbe quello di Bartlomiej Dragowski.

Il portiere della Fiorentina piace molto all’Inter. Il 24enne ha un contratto con la viola sino al 2023 e strapparlo a Commisso non sarà semplice. La dirigenza nerazzurra starebbe però pensando ad un piano per la svolta. L’idea sarebbe quella di proporre all’undici toscano il cartellino di Valentino Lazaro, vicino però al Benfica. L’esterno – fuori dal progetto tecnico di Inzaghi – potrebbe trasferirsi subito alla Fiorentina ed essere l’asso nella manica per bloccare Dragowski per il prossimo anno.

Calciomercato Inter, nuova formula per il portiere

Una cessione subito per un acquisto sicuro per la prossima stagione. L’Inter pensa a dar sfogo a questa trattativa negli ultimi giorni di calciomercato. Si attende la risposta della Fiorentina, che necessita di un’alternativa sugli esterni, considerando la veneranda età di Callejon, attualmente titolare di Vincenzo Italiano sulla destra.