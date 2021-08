L’Inter prova a mettere a segno un intrigante scambio last minute con la Juventus: offerto ai bianconeri Alexis Sanchez

Ormai ci siamo, il calciomercato estivo è in procinto di chiudere ufficialmente i battenti. Domani sera alle 23, la Serie A saluterà la possibilità di far partire e accogliere nuovi calciatori e tra le società che tenteranno ultimissime operazioni vi è sicuramente l’Inter. Marotta e Ausilio sono decisi a chiudere in bellezza con Simone Inzaghi che ha debuttato alla grande sulla panchina nerazzurra, con sei punti nelle prime due giornate di Serie A e già ben cinque punti di vantaggio sulla Juventus. In tal senso, è proprio con la ‘Vecchia Signora’ che si starebbe valutando un suggestivo scambio al photofinish. Il nome finito tra gli addii è quello di Alexis Sanchez che, con la permanenza di Satriano alla corte del tecnico piacentino, può salutare l’Inter. Le precarie condizioni fisiche ed un ingaggio molto importante, da 7 milioni circa all’anno, avrebbero spinto l’ex dirigente bianconero a tentare un approccio di scambio proprio con la Juventus. L’idea dell’Inter è quindi quella di una trattativa nelle ultime ore di mercato con la Juventus, con Sanchez alla corte di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Inter, Sanchez alla Juventus: scambio last minute

La Juventus e Sanchez, però, difficilmente convoleranno a nozze. L’Inter avrebbe in mente di chiedere Ramsey nell’ipotetico scambio ma il cileno, a causa dei continui infortuni e di un ingaggio importante al pari dello stesso gallese, ha pronto un secco no.

Sanchez dunque difficilmente finirà alla Juventus ed in particolar modo con la possibilità che Ramsey si trasferisca nella Milano nerazzurra entro domani.

Situazione dunque in divenire con la volontà chiara della Juventus: non allo scambio Ramsey-Sanchez.