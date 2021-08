Calciomercato, clamoroso: rifiuta la Juventus | Vuole andare all’Inter

Juventus a caccia di rinforzi in attacco dopo l’addio di Ronaldo: Raspadori del Sassuolo avrebbe rifiutato i bianconeri

Cristiano Ronaldo è ufficialmente un giocatore del Manchester United: il giocatore portoghese lascia quindi la Juventus dopo tre stagioni e torna nel club inglese. Ora i bianconeri dovranno necessariamente acquistare un rinforzo per il reparto offensivo da regalare a Massimiliano Allegri.

Tanti sono i profili valutati. Da profili particolarmente giovani a nomi più navigati ed esperti, chiusi nei loro club, come Hazard o Mauro Icardi. Tra i profili giovani seguiti c’è anche Giacomo Raspadori, ma la trattativa si sarebbe interrotta per via delle volontà del giovane attaccante. Il calciatore avrebbe infatti rifiutato la destinazione bianconera preferendo restare al Sassuolo. Da capire se la motivazione sia dovuta alla certa volontà di giocare di più in neroverde o se per altre ragioni, legate magari alla fede calcistica, visto che Raspadori ha ammesso di essere un tifoso dell’Inter. Nel frattempo la Juventus dovrà necessariamente sondare altre piste.