Ore calde per il calciomercato della Juventus: non solo il dubbio legato a Ronaldo, svolta in arrivo per Alvaro Morata

Il calciomercato della ‘Vecchia Signora’ dipende in buona parte dal destino di Cristiano Ronaldo ma non solo. Nei piani di Allegri vi sarebbe un mercato oculato anche, e soprattutto, in ottica futura quando l’asso lusitano sarà sicuramente lontano dalla Torino bianconera. Il cinque volte Pallone d’Oro ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e le continue voci sul possibile addio, già nei prossimi giorni (City e PSG alla finestra) possono portare ad un importante cambiamento per l’attacco della ‘Vecchia Signora’. Ecco che, stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’, Massimiliano Allegri avrebbe deciso di puntare forte su Alvaro Morata. L’attaccante di proprietà dei ‘Colchoneros’ è reduce da un’ottima stagione con la casacca bianconera, collezionando 44 apparizioni tra campionato e coppe, con 20 reti e ben 12 assist vincenti con la Juventus. La società torinese avrebbe dunque un’idea chiara, spinta proprio da Allegri, per quanto riguarda il futuro dell’attaccante spagnolo.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, il CDA approva la proposta di aumento di capitale | L’annuncio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Sorpasso all’Inter

Calciomercato Juventus, Allegri ‘blinda’ Morata: il piano

Dopo aver versato 20 milioni di euro per i due anni di prestito oneroso dall’Atletico Madrid, adesso la Juventus per riscattare interamente il cartellino dello spagnolo dovrebbe sborsare ben 35 milioni in direzione Madrid, sponda Atletico.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Una scelta su cui l’allenatore livornese non intende ritrattare, visto che crede tanto in Morata e la prima in campionato da titolare contro l’Udinese testimonia l’enorme stima del tecnico nei confronti del nazionale iberico.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, via libera allo scambio e Pjanic torna alla Juventus

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, confessione ai compagni | Sorpresa Ronaldo!

Situazione dunque in divenire, con Alvaro Morata che salvo sorprese e per espressa volontà di Allegri, ancora a lungo in maglia bianconera.