Il Milan è chiamato a chiudere le ultime operazioni di mercato: Castillejo può partire e dalla Spagna arriva una prima offerta

Il Milan continua a lavorare sul mercato per ultimare la rosa da consegnare a mister Stefano Pioli. L’esordio positivo in campionato contro la Sampdoria ha acceso l’entusiasmo sui rossoneri, chiamati a confermare quanto di buono fatto nella passata stagione. La società, che nelle ultime ore ha ufficializzato l’arrivo del giovane Pellegri, si concentra ora sulle operazioni in uscita, con un giocatore pronto a partire.

Mister Pioli si ritrova ora con una rosa extra-large e con alcuni elementi ai margini del progetto. Tra questi figura anche Samu Castillejo, non impiegato a Marassi nel match d’esordio con la Sampdoria. Lo spagnolo – autore di un gol e un assist in 28 presenze nell’ultima Serie A – ha un contratto in scadenza nel 2023, ma potrebbe lasciare l’Italia nei prossimi giorni. Nel suo destino sembra esserci un ritorno in Liga, già conosciuta in carriera con le maglie di Malaga e Villarreal.

Calciomercato Milan, offerta per Castillejo

Castillejo sarebbe ora invece nel mirino del Getafe. Come riporta ‘todofichajes.com’, il club spagnolo è pronto a presentare un’offerta da 8 milioni di euro per convincere il Milan a cedere il calciatore e puntare a chiudere la trattativa entro il weekend. L’esterno ha la stima dell’allenatore e non ha mai nascosto il desiderio di voler tornare a giocare nel campionato spagnolo.

Castillejo potrebbe quindi lasciare il Milan per la Liga sulla falsa riga di quanto accaduto in passato con Suso, approdato al Siviglia. I rossoneri possono contare nel ruolo anche su Alessandro Florenzi, prelevato dalla Roma. Le alternative non mancano a mister Pioli, e Castillejo sembra essere sempre più lontano.