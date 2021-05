Svolta in arrivo per il futuro di Alvaro Morata: novità da Madrid con l’Atletico che valuta un nuovo colpo

Conquistata la Coppa Italia in una gara tiratissima contro l’Atalanta, la Juventus è già focalizzata sull’ultimo impegno in campionato che può regalare quarto posto ed ingresso alla prossima Champions League alla squadra di Pirlo. Dal campo al calciomercato, novità importanti in arrivo dalla Spagna per quanto riguarda il futuro di Alvaro Morata. L’Atletico Madrid si starebbe già muovendo, stando a quanto riportato da ‘Fichajes.net’, per un rinforzo di spessore da affiancare a Luis Suarez. I ‘Colchoneros’ guardano infatti in Serie A e puntano uno dei giocatori di maggior rendimento per la prossima stagione. Il destino di Alvaro Morata potrebbe, dunque, essere sempre più a tinte bianconere: tutto nelle mani dell’Atalanta.

Calciomercato Juventus, futuro Morata: l’Atletico punta Zapata

È Duvan Zapata il grande obiettivo per l’attacco di Simeone. Dalla Spagna fanno sapere come l’Atletico Madrid abbia intenzione di puntare su Duvan Zapata, che piace anche alla Juventus. Il colombiano affiancherebbe (e all’occorrenza rimpiazzerebbe) l’ex Barcellona che il prossimo gennaio compirà 35 anni.

L’attaccante dell’Atalanta, a 30 anni, può fare finalmente il salto in un top club come quello spagnolo. L’ex Napoli ha una valutazione di almeno 45 milioni e l’approdo a Madrid avvicinerebbe, di molto, la permanenza di Morata a condizioni favorevoli alla Juventus.

La stagione di Morata è stata altalenante, nonostante ciò ha segnato 18 gol con 12 assist in 43 presenze: il suo futuro può essere ancora a Torino anche ‘grazie’ a Zapata.