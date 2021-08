Calciomercato Inter, offerta per Lautaro Martinez | Lo vuole Conte

L’Inter dovrà resistere all’ennesimo assalto a Lautaro Martinez sul calciomercato. Lo scenario porta direttamente ad Antonio Conte

Antonio Conte e Lautaro Martinez, un binomio che ha fatto molto bene nell’ultima stagione e che ha portato a Milano anche lo scudetto. L’Inter ora dovrà fare a meno dell’allenatore, già storia dopo l’addio e l’arrivo di Simone Inzaghi. Anche per l’attaccante gli assalti non sono mancati in sede calciomercato e non sono finiti.

Il Tottenham, infatti, nelle scorse settimane, si è fatto avanti con una proposta da 85-90 milioni di euro, ma l’Inter ha tutta l’intenzione di blindare il calciatore concretizzando il rinnovo di contratto. Intanto, sempre dalla Premier League potrebbe arrivare presto una nuova proposta interessante per l’Inter e l’argentino.

Calciomercato Inter, pressing Conte su Lautaro Martinez: il nuovo intreccio

Il nome di Antonio Conte è caldo per la panchina dell’Arsenal, dopo un inizio di stagione molto complicato per i Gunners. Il tecnico potrebbe subentrare sulla panchina della big inglese e avere subito una richiesta importante. Secondo quanto riporta il sito ‘caught offside’, il tecnico italiano chiederebbe subito Lautaro Martinez per rinforzare il suo attacco.

Un progetto che potrebbe concretizzarsi attraverso uno scambio. L’Arsenal, infatti, potrebbe impostare l’operazione attraverso uno scambio con Alexandre Lacazette più 50 milioni di euro. Vedremo se basterà a convincere i nerazzurri a cedere il gioiello argentino.