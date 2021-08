Svolta in arrivo per il futuro di Lorenzo Insigne, lontano dal Napoli: l’Inter di Inzaghi finisce ko

Sono ore calde per il calciomercato estivo che, tra soli sei giorni, chiuderà ufficialmente i battenti. I club guardano con interesse ai possibili colpi last minute per completare le rose prima del 31 agosto. In tal senso, in casa Inter, sono diversi i nomi accostati all’attacco del club nerazzurro dopo l’addio di Lukaku. Arrivato Dzeko, spazio ad un nuovo colpo con Joaquin Correa e Lorenzo Insigne nel mirino dei dirigenti interisti. L’argentino in forza alla Lazio è virtualmente un calciatore nerazzurro con l’annuncio che potrebbe arrivare nelle prossime ore, discorso diverso per il capitano del Napoli in scadenza nel giugno 2022 con la società di De Laurentiis. Della situazione, con una clamorosa indiscrezione, ha parlato il giornalista Ilario Di Giovambattista ai microfoni di ‘Radio Radio’ che, su Twitter, ha rivelato uno scenario inatteso sull’asse Milano-Roma. “Ceduto Correa, la Lazio punterebbe su Lorenzo Insigne“, l’indiscrezione lanciata dal Di Giovambattista e che riguarda l’attaccante del Napoli, accostato con forza all’Inter nelle ultime settimane.

“Il capitano del Napoli è in scadenza nel 2022. Ritroverebbe Ciro Immobile, suo fraterno amico e mister Sarri”.

Uno scenario inatteso che, nonostante l’approdo di Correa alla corte di Simone Inzaghi, vedrebbe sfumare clamorosamente la pista nerazzurra che porta all’esterno napoletano.

Insigne, dunque, potrebbe salutare gli azzurri per trasferirsi alla Lazio salutando definitivamente il Napoli e l’ipotesi ventilata da tempo che lo vedrebbe in maglia nerazzurra.