Calciomercato Milan, trequartista a sorpresa | Colpo in Serie A

Calciomercato Milan: possibile colpo a sorpresa sulla trequarti. Affare low cost in Serie A: tutte le cifre e i dettagli

Sarà un'ultima settimana di calciomercato estivo ancora ricca di colpi, anche da parte delle big di Serie A. Dalla situazione di Cristiano Ronaldo in casa Juventus al nuovo attaccante dell'Inter, che salvo sorprese sarà Correa. Ma non solo. In attesa del ritorno a centrocampo di Bakayoko, il Milan è ancora alla ricerca di un nuovo trequartista che raccolga l'eredità di Hakan Calhanoglu. Sono tanti i nomi che stanno circolando per il club rossonero: in prima fila ci sono Adli e Vlasic, mentre negli ultimi giorni si è anche parlato di Corona e Sarabia del PSG. Isco e Ziyech rappresentano invece delle suggestioni di difficile realizzazione. Non sono però escluse sorprese: ecco il possibile colpo low cost in Serie A. Tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Milan, colpo low cost sulla trequarti | Idea Djuricic!

Maldini e Massara non hanno ancora individuato il profilo ideale per la trequarti, o per le alte richieste dei rispettivi club o per i costi elevati degli ingaggi (come Isco e Ziyech). Nel casting degli ultimi giorni di mercato potrebbe così entrare anche un trequartista che sta facendo piuttosto bene in Serie A. Si tratta di Filip Djuricic del Sassuolo, già a segno alla prima di campionato sul campo del Verona. Il fantasista è cresciuto a dismisura e si è affermato nel suo ruolo con De Zerbi in panchina, e potrebbe essere già pronto per la chiamata di una big.

Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022 e la sua valutazione attuale non supera i 10 milioni di euro. Un possibile affare last minute per la società rossonera, soprattutto a basso costo. Occhio all’alternativa Djuricic in casa Milan.