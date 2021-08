Beppe Marotta studia tutte le opportunità percorribili per l’attacco: da Insigne a Belotti, da Correa a Scamacca

L’Inter è nella fase calda del proprio calciomercato e deve affrettare le operazioni per regalare a Simone Inzaghi il secondo attaccante che si unirà a Lautaro Martinez, Dzeko e Sanchez, oltre a Satriano e Pinamonti (sempre più vicino all’Empoli). Le piste più calde sono quelle di Correa da una parte e Belotti dall’altra ma per l’argentino la Lazio continua a chiedere 35 milioni di euro. Per il Gallo, invece, Urbano Cairo ne chiede circa 22. Beppe Marotta, però, non chiude la porta ad altre opzioni e non fidandosi più di Alexis Sanchez, troppo inaffidabile dal punto di vista muscolare, potrebbe decidere di sostituire il cileno con uno tra Correa e Insigne.

Calciomercato Inter, Insigne-Belotti o Correa-Scamacca: la strategia di Marotta

Il d.s Marotta starebbe pensando di tentare il doppio colpo e le opzioni sarebbero due: la prima comprenderebbe Insigne e Belotti ma per riuscire ad arrivare ad entrambi i campioni d’Europa servirebbe una cessione o una contropartita per il Napoli e i due principali indiziati sarebbero Vecino e Gagliardini, anche se non è da escludere l’inserimento di Vidal. La seconda opzione comprenderebbe Correa e Scamacca, due giocatori che si completerebbero per caratteristiche tecniche e fisiche.

Per Correa c’è ancora una distanza di circa 5 milioni con la Lazio e attualmente la pista Belotti appare più percorribile. Per Scamacca, invece, la complicazione potrebbe arrivare dall’inserimento dello Stoccarda che, avendo perso il proprio centravanti a causa di un infortunio alla spalla, è in forte pressing sul centravanti del Sassuolo.