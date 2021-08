Calciomercato Juventus, sogno Salah | Il Liverpool vuole il big!

Calciomercato Juventus: circola anche il nome di Salah per l’eventuale successione di Cristiano Ronaldo. La risposta del Liverpool: cifre e dettagli

È la Juventus l’assoluta protagonista di queste ultime ore di calciomercato. Il club bianconero ha finalmente raggiunto l’accordo con il Sassuolo e concluso la telenovela Locatelli: il centrocampista sarà un nuovo giocatore della Juve per un affare complessivo da 35 milioni di euro. A tenere banco è anche il futuro di Cristiano Ronaldo: nella giornata di ieri si è tornato a parlare con insistenza della pista Real Madrid (smentita in prima persona da Ancelotti) ed è spuntata anche l’ipotesi Manchester City. In questo contesto sono già iniziati a rincorrersi rumors ed indiscrezioni, riguardanti anche l’eventuale sostituto di CR7 alla Juventus. Dalla Spagna è addirittura circolato il nome di Salah: tutti i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, ipotesi Salah per il post Ronaldo | Tutti i dettagli

Il Liverpool ha già blindato diversi big con importanti rinnovi contrattuali, da Alexander Arnold a van Dijk, ma non ha ancora prolungato con Salah, che è in scadenza di contratto nel 2023. Negli scorsi giorni il suo agente ha mandato un messaggio inequivocabile ai Reds (“spero stiano guardando”, in riferimento alla prestazione dell’egiziano al debutto in Premier League), e il futuro dell’ex Roma torna così in bilico ed è tutt’altro che già scritto. In caso di addio di Cristiano Ronaldo, imminente o nel 2022, la Juve potrebbe così tentare l’assalto a Salah. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Tuttavia, l’egiziano resta la stella della squadra di Klopp e servirà un’offerta irrinunciabile per strapparlo al club inglese. I Reds potrebbero anche chiedere in cambio il cartellino di Federico Chiesa, già seguito dopo l’exploit ad Euro 2020. Una sorta di ‘provocazione’ per allontanare l’assalto dei bianconeri. La Juve è avvisata.