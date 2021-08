Dopo settimane di trattative da parte della Juventus per il centrocampista, si inserisce il Milan che tenta lo sgambetto

La Juventus non sta vivendo un calciomercato semplice e dopo i primi mesi di difficoltà, proverà a fare tutto in queste due ultime settimane che sono rimaste. I bianconeri cercano in particolare i colpi a centrocampo per rinforzare il reparto che ha fatto più fatica nell’ultima stagione: nel mirino ci sono Locatelli e Pjanic.

Mentre il primo sembra essere sempre più vicino, per il secondo continua ad esserci una fase di stallo. Il bosniaco infatti potrebbe arrivare soltanto in caso di addio di Aaron Ramsey, un’ipotesi difficile. Per Pjanic però sembrerebbe esserci un nuovo colpo di scena: secondo quanto riportato da Gerard Romero di ‘Esports RAC1’, infatti, sulle sue tracce c’è anche il Milan.

Calciomercato, fase di stallo per Pjanic alla Juventus: si inserisce il Milan

Il Barcellona vuole cedere a tutti i costi Miralem Pjanic, in quanto ha bisogno di rifiatare per quanto riguarda il tetto salariale ma dopo due mesi non ha ancora trovato la soluzione giusta. La Juventus segue la situazione da diverso tempo ma vista la fase di stallo non è da escludere un ritorno in Serie A ma con un’altra maglia. Il Milan infatti sta cercando un nuovo colpo per il centrocampo e Pjanic potrebbe essere sicuramente un valore aggiunto per fare bella figura nella prossima Champions League.

Mancano ormai due settimane alla chiusura del calciomercato e presto si saprà definitivamente in quale squadra vivrà la prossima annata il bosniaco.