Calciomercato Juventus, effetto domino Ronaldo | Trema anche l’Inter!

Calciomercato Juventus: la partenza di Cristiano Ronaldo potrebbe scatenare un effetto domino sul fronte attaccanti. Trema anche Inzaghi

È definitivamente esplosa la bomba Cristiano Ronaldo in queste ultime ore di calciomercato estivo. Nella notte 'El Chiringuito TV' ha infatti rivelato tramite Edu Aguirre, giornalista e amico vicino a CR7, che Carlo Ancelotti avrebbe chiesto il ritorno al Real Madrid dell'attaccante portoghese. Una notizia già smentita dal tecnico dei 'Blancos'. Ma non solo. 'Il Corriere dello Sport' avanza invece l'ipotesi Manchester City: il cinque volte Pallone d'Oro vorrebbe lasciare Torino con un anno di anticipo e Jorge Mendes lo avrebbe proposto a Guardiola. A pochi giorni dall'inizio della stagione, il futuro del 37enne torna così fortemente in bilico. E l'eventuale addio del portoghese porterebbe inevitabilmente ad un ulteriore effetto domino tra gli attaccanti. Ecco il possibile intreccio con Manchester City ed Inter. Tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Juventus, effetto domino Ronaldo | Il Manchester City ripensa a Lautaro Martinez? Tutti i dettagli

Già prima dell'ipotesi Ronaldo-Manchester City si è parlato di Gabriel Jesus come possibile sostituto del portoghese alla Juventus. L'attaccante brasiliano piace ai bianconeri e non è mai riuscito a conquistare un posto da titolare ed assoluto protagonista nell'undici di Guardiola. Se davvero i Citizens dovessero rispondere al PSG acquistando CR7 la strada per Gabriel Jesus alla Juve sarebbe in discesa. Andrebbe solo liberato un posto da extracomunitario, che potrebbe essere quello di Ramsey. Ma non solo. In caso di mancato arrivo di Harry Kane, oltre a Ronaldo il club di Manchester avrebbe le disponibilità economiche per tornare alla carica per Lautaro Martinez.

L’argentino è valutato almeno 80-90 milioni dall’Inter, mentre l’ex Real Madrid circa 25-30 milioni. La valutazione di Gabriel Jesus si aggira invece intorno ai 40-50 milioni. Occhi puntati, dunque, anche sull’effetto domino CR7.