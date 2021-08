La Juventus medita sul futuro di Cristiano Ronaldo. In giornata sono emersi nuovi rumors sul Real: la posizione di Ancelotti

La Juventus e un addio, quello di Cristiano Ronaldo, che viene ipotizzato ormai da mesi, ma che ancora non è affatto decollato sul calciomercato. Eppure i rumors non mancano, anche nella giornata di oggi. Sta circolando, con insistenza, infatti, l’ipotesi della partenza di CR7 con direzione Real Madrid. Un ritorno clamoroso che, secondo le ricostruzioni in questione, avverrebbe su richiesta di Carlo Ancelotti. Le cose, però, a quanto pare, sembrano propendere molto più verso un’altra realtà.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo in Premier League | Proposta di scambio!

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo e l’ipotesi Real Madrid: parla Ancelotti

In seguito alle voci delle ultime ore, Carlo Ancelotti ha sentito l’esigenza di esporsi ufficialmente per mettere un punto ai rumors. L’annuncio, avvenuto tramite il suo profilo Twitter non ha bisogno di ulteriori spiegazioni: “Cristiano è una leggenda del Real Madrid e ha tutto il mio amore e rispetto, ma non ho mai pensato di ingaggiarlo. Guardiamo avanti”.