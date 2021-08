Calciomercato Juventus, super colpo in Serie A | Ipotesi scambio!

Calciomercato Juventus: sogno Theo Hernandez per la successione di Alex Sandro. L’ipotesi di scambio col Milan: tutte le cifre e i dettagli

La nuova stagione è ormai alle porte anche in Italia. Nel prossimo weekend, infatti, torna anche la Serie A. Dalla nuova Inter campione d’Italia senza Conte, Lukaku e Hakimi alla Juventus di Allegri, fino alle nuove panchine delle big occupate da Mourinho, Sarri e Spalletti. Molte squadre, però, sono ancora in costruzione in sede di calciomercato nonostante l’imminente inizio di stagione. È ad esempio il caso della Juve: l’unico volto nuovo è finora Kaio Jorge, mentre continua ad oltranza la trattativa per Locatelli. L’altro nome caldo è quello di Miralem Pjanic. In ogni caso, i prossimi giorni e settimane saranno decisive per definire la nuova rosa a disposizione di Allegri. Una delle certezze è invece Alex Sandro: il terzino sarà ancora il titolare sulla fascia sinistra. Tuttavia, dopo anni sottotono la Juve sarà presto chiamata ad iniziare a pensare alla successione del brasiliano. Ecco il nome per il post Alex Sandro. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, sogno Theo Hernandez | L’ipotesi di scambio: cifre e dettagli

L’ex Porto è ormai uno dei veterani della squadra bianconera, e a 30 anni già compiuti la dirigenza della Juve dovrà iniziare a guardarsi intorno per la sua successione. In questo senso, il sogno di mercato è rappresentato da Theo Hernandez. Il francese del Milan si è ormai affermato come uno dei migliori terzini al mondo, al punto da far gola anche al PSG dei sogni. La sua valutazione è già schizzata oltre i 50 milioni di euro e il club rossonero non ha alcuna intenzione di privarsene. A partire dalla prossima estate, però, trattenere l’ex Real Madrid sarà sempre più complicato. Anche la Juve potrebbe tentare l’assalto per il post Alex Sandro, mettendo sul piatto un’importante contropartita tecnica come Kulusevski.

Il talento svedese potrebbe essere chiuso da Chiesa e sacrificato per arrivare a Theo Hernandez. La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro, ai quali Cherubini dovrà aggiungerne almeno 20 per far vacillare il Milan. In ogni caso, si tratta al momento di semplici suggestioni di calciomercato. Staremo a vedere.