Calciomercato Inter e Juventus, ribaltone Vlahovic | Annuncio sul futuro

Il futuro di Dusan Vlahovic è in una fase caldissima sul calciomercato. L’attaccante potrebbe lasciare la Fiorentina, ma occhio alle cifre

Dusan Vlahovic è uno dei nomi più chiacchierati in sede di calciomercato. Il centravanti di proprietà della Fiorentina ha giocato una grande seconda parte di stagione in Toscana, che l’ha portato a diventare uno dei bomber più desiderati, in Italia e non solo. La punta, infatti, piace molto a Inter e Juventus, che hanno provato a più riprese a strapparlo alla Fiorentina. Le cifre dell’operazione sono lievitate e ad avere la maggiore, a quel punto, sono stati i club esteri.

Vlahovic ora è uno dei primi nomi per l’attacco dell’Atletico Madrid. Gli spagnoli sembrano pronti a fare carte false pur di arrivare al bomber, ma non c’è ancora la quadratura del cerchio definitiva per il centravanti. Attenzione alle cifre dell’operazione.

Calciomercato Inter e Juventus, la decisione dell’Atletico su Vlahovic

Nelle ultime ore, si è parlato a più riprese di un’offerta da 70 milioni complessivi per Vlahovic. Una proposta da parte dell’Atletico Madrid che spariglierebbe completamente le carte sul tavolo per il bomber. In realtà, in Spagna non sono così sicuri che quest’offerta sia realmente arrivata, anzi. Secondo quanto Alex Silvestre per ‘el chiringuito’: “L’Atletico non prevede di pagare 70 milioni di Vlahovic”. Una decisione forte che potrebbe totalmente cambia i margini della trattativa e allontanare il bomber dalla Spagna.