Calciomercato Juventus, addio Pogba | Offerta monstre e nuovo scenario

Il futuro di Paul Pogba resta chiacchieratissimo sul calciomercato. L’offerta pazzesca al calciatore potrebbe sparigliare le carte

Paul Pogba e un futuro al Manchester United sempre più in bilico. Da mesi, il nome del centrocampista è nell’occhio del ciclone sul calciomercato, con diversi club pronti a farsi la guerra per arrivare al calciatore, in scadenza a giugno 2022. Tra questi c’è anche la Juventus, puntualmente accostato al francese, che tanto bene ha fatto a Torino con la maglia bianconera. Ora, però, il futuro di Pogba potrebbe prendere tutt’altra direzione.

Calciomercato Juventus, bomba Pogba: offerta mostruosa del PSG

Se la Juventus continua a mantenere Paul Pogba nei suoi pensieri, il PSG è pronta a una mossa concreta e forse decisiva per il calciatore. I francesi, secondo quanto riporta l”Independent’ sono pronti a offrire, infatti, 31 milioni di euro l’anno al ragazzo, pur di convincerlo a unirsi allo squadrone composto da Leonardo, a partire dalla stagione 2022/23. Il pressing si alza, dunque, per mettere le mani sul calciatore, con buona pace della Juventus. Un’offerta del genere sarebbe veramente difficile da eguagliare per qualsiasi club internazionale, bianconeri compresi.