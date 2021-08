Calciomercato Inter, nuovo scambio per Insigne | Via libera Spalletti

Calciomercato Inter: può cambiare la contropartita tecnica nell’offerta al Napoli per Insigne. Tutte le cifre e i dettagli

Tiene banco nelle ultime ore la situazione legata al futuro di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è in scadenza di contratto nel 2022 e non avrebbe ancora ricevuto alcuna proposta per il rinnovo con il club azzurro. La trattativa con De Laurentiis non è di fatto nemmeno iniziata e si registra freddezza tra le parti. In questo contesto si è inserita l'Inter: i nerazzurri sono alla finestra e monitorano la situazione, ed avrebbero già avviato i contatti con l'entourage del campione d'Europa. In mattinata si è addirittura parlato di un'offerta di circa 15 milioni di euro più il cartellino di Sanchez, che sarebbe stata rispedita al mittente da Giuntoli. L'Inter può però riprovarci con una nuova contropartita tecnica gradita a Spalletti. Ecco tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Inter, carta Vecino per arrivare ad Insigne | Cifre e dettagli

Sanchez non interessa al Napoli, mentre un profilo gradito da Spalletti potrebbe essere quello di Vecino. Il centrocampista uruguaiano ha vissuto le sue migliori stagioni proprio con il tecnico toscano sulla panchina nerazzurra e potrebbe essere proposto per tentare di sbloccare l'affare. Vecino è in scadenza di contratto nel 2022 e valutato circa 5-7 milioni di euro. Con un ulteriore sforzo economico ed un conguaglio di circa 20 milioni i nerazzurri potrebbero così tentare ulteriormente il Napoli e Insigne.

L’interesse è reale e già concreto e la prospettiva di perdere il proprio capitano a zero potrebbe far vacillare la società azzurra. In ogni caso, Insigne è il leader ed il simbolo di Napoli ed il rinnovo non è affatto da escludere. Ma l’Inter è in agguato.