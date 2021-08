Calciomercato Inter, colpo Kean | Possibili contropartite nerazzurre!

Calciomercato Inter: circola anche il nome di Kean per l’attacco. Ecco due possibili contropartite per l’Everton. Cifre e dettagli

È il giorno di Edin Dzeko in casa Inter. L’attaccante bosniaco ha salutato la Roma ed è sbarcato a Milano, dopo aver sfiorato i nerazzurri in diverse sessioni di calciomercato. L’esperto centravanti ex Manchester City è il primo rinforzo in attacco per il post Lukaku. E non sarà l’unico. Marotta e Ausilio sono infatti al lavoro per un secondo colpo nel reparto avanzato. Il nome più caldo è quello del ‘Tucu’ Correa, ma negli ultimi giorni si è anche parlato di Duvan Zapata e dell’ex Juve Moise Kean. Il classe 2000 è tornato all’Everton dopo il prestito al PSG e il suo agente, Mino Raiola, è al lavoro per trovargli una nuova destinazione più importante. Nei discorsi per Dumfries il potente procuratore avrebbe così proposto Kean all’Inter. Ecco la possibile offerta del club nerazzurro: tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Celtic, anche l’Everton su Aurelio Buta: la situazione

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter più defilata | Si inserisce il Milan

Calciomercato Inter, due possibili contropartite per Kean | Tutte le cifre e i dettagli

L’ex attaccante della Juventus vuole una big dopo l’ottima esperienza parigina e starebbe forzando la mano per lasciare l’Everton. L’Inter, dal canto suo, sta puntando su Correa ma non è escluso che possa fare un tentativo anche per Kean, a condizioni vantaggiose. I Toffees valutano il centravanti almeno 40-50 milioni di euro, cifra troppo elevata per l’Inter che potrebbe mettere sul piatto i cartellini di Matias Vecino e Ivan Perisic. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo dal Barcellona | Affare gratis

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, altro big ai saluti | Scambio più cash

Entrambi i giocatori sono in scadenza di contratto nel 2022 e valutati circa 8-10 milioni di euro, e andrebbero ad abbassare l’eventuale esborso cash da versare nelle casse del club inglese. Tuttavia, l’Everton sembra intenzionato a non fare sconti e difficilmente accetterà contropartite tecniche. Staremo a vedere.