Inter, Pagliuca senza filtri su Lukaku: “I tifosi dovrebbero avercela con lui”

Romelu Lukaku, centravanti belga, ha lasciato l’Inter per approdare al Chelsea di Thomas Tuchel: le parole di Gianluca Pagliuca sul trasferimento del bomber

Dopo un mese di luglio non particolarmente esaltante dal punto di vista delle trattative di calciomercato, agosto ha portato e sta portando tantissime novità soprattutto in casa Inter. La Beneamata infatti, che ha visto il cambio in panchina da Antonio Conte a Simone Inzaghi, è stata costretta a cedere Romelu Lukaku, centravanti belga e stella nelle scorse due stagioni della squadra nerazzurra. L’attaccante ex Everton ha scelto il Chelsea di Thomas Tuchel, una mossa che non è andata giù ai tifosi dell’Inter che si sono scagliati contro la società.

Gianluca Pagliuca però, ex portiere del club nerazzurro con il quale ha vinto una Coppa UEFA nel 1998, intervistato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha un’altra idea sulla partenza di Romelu Lukaku.

L’addio di Lukaku è senza dubbio uno dei trasferimenti più inaspettati e turbolenti di questa finestra estiva di calciomercato. Il giocatore belga sembrava destinato a proseguire con la maglia dell’Inter, ma la super offerta del Chelsea ha fatto crollare il muro di Suning, in profonda crisi economica.

Pagliuca però, ha parlato così della partenza di Lukaku: “Ha parlato forse un po’ troppo in passato. Abbiamo sentito tanti proclami del calciatore sul restare all’Inter. Appena è arrivata una squadra a raddoppiargli lo stipendio la reazione è stata netta: ‘Saluti e grazie’. In un certo senso i tifosi dovrebbero più avercela con Lukaku che con la società. Ripeto, 115 milioni sono irrinunciabili“.