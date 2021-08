Il PSG ha già vissuto un mercato straordinario ed è pronta alla mossa a sorpresa per il futuro: Juventus ko

È stato un calciomercato straordinario quello vissuto dal Paris Saint-Germain, che ha acquistato praticamente tutti i giocatori importanti in uscita e ha rinforzato notevolmente la propria rosa. Ma non finisce qui, perché il club vuole un nuovo colpo a centrocampo e potrebbero esserci ulteriori affari a sorpresa.

Il club francese sta già pensando al futuro e potrebbe effettuare nuove mosse per la prossima estate. In particolare bisogna vedere la situazione di Kylian Mbappe, che al momento non ha ancora rinnovato nonostante il contratto in scadenza a giugno del 2022. Potrebbero esserci quindi dei movimenti clamorosi tra le big, che coinvolgerebbero anche la Juventus.

Calciomercato Juventus, niente Ronaldo nel 2022: può essere il post Mbappe al PSG

Secondo quanto riportato da ‘As’, il contratto di Kylian Mbappe non sarà prolungato e il francese sarà così libero di scegliere una nuova squadra a parametro zero. Dalla Spagna fanno sapere che il classe 1998 potrebbe approdare al Real Madrid. In questo caso, poi, il PSG sarebbe costretto a trovare un suo sostituto e l’idea sembrerebbe quella di puntare su Cristiano Ronaldo, che a sua volta si libererà a parametro zero dalla Juventus. Così i francesi potranno formare la clamorosa coppia tra Messi e Cristiano Ronaldo.

Il PSG per quest’anno si gode Mbappe sapendo che il rinnovo è sempre più lontano, ma nella prossima annata vuole continuare a sorprendere e per questo può formare un attacco storico.