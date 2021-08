Sono giornate intense per la Juventus che valuta nuove entrate o addii: arriva la decisione riguardo la fascia sinistra

Sono giornate di valutazione per la Juventus, che sta pensando a come rinforzare la propria rosa dopo aver vissuto un’annata complicata. I bianconeri non hanno ancora effettuato operazioni rilevanti e sia in entrata che in uscita sono state effettuate ancora pochissime mosse, come l’addio di Merih Demiral all’Atalanta oppure l’acquisto di Kaio Jorge.

Ora mister Allegri sta valutando il comportamento dei suoi atleti sia durante gli allenamenti che nelle amichevoli per poter decidere il da farsi con loro. Delle valutazioni sono effettuate anche sulla fascia sinistra, dove potrebbe restare soltanto uno tra Luca Pellegrini e Mattia De Sciglio.

Calciomercato Juventus, Pellegrini può partire: preferito De Sciglio a lui

La società avrebbe deciso il da farsi sui terzini. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, i bianconeri dovrebbero preferire Mattia De Sciglio a Luca Pellegrini. Una decisione un po’ a sorpresa visto che il classe 1999 in passato aveva fatto vedere di avere qualità. Alla fine però tra i due dovrebbe spuntarla De Sciglio, che inizialmente veniva dato nuovamente in partenza verso Lione mentre ora potrebbe restare anche grazie alla sua duttilità.

Sulla lista dei partenti dunque dovrebbe finire Luca Pellegrini, che non sembra così tanto affidabile ed è possibile che vada nuovamente in prestito in una nuova squadra.