Le strategie di mercato di Juventus e Inter rischiano di essere minate da un’offerta avanzata dal Bayern all’Arsenal.

Il calciomercato della Juventus e dell’Inter è ancora in una fase interlocutoria. I bianconeri sono impegnati in due difficili trattative per Manuel Locatelli e Miralem Pjanic, mentre i nerazzurri stanno per annunciare l’acquisto di Edin Dzeko e per decidere come spendere parte dei milioni che incasseranno per Romelu Lukaku. Entrambe sono legate alle strategie di mercato che sta portando avanti il Bayern Monaco. Infatti, il club bavarese, intenzionato a presentare un’offerta per un calciatore dell’Arsenal, potrebbe rovinare i piani delle due squadre che danno vita al derby d’Italia.

Calciomercato, il Bayern offre Tolisso per Bellerin

La corazzata tedesca, infatti, sarebbe intenzionata a cedere Corentin Tolisso ai londinesi, in cambio del cartellino di Hector Bellerin. Il francese ha una valutazione di circa 10 milioni di euro, mentre il valore dello spagnolo si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Una distanza che, comunque, potrebbe essere colmata con una trattativa tra i due club.

Se l’operazione dovesse andare in porto, la Juventus perderebbe la possibilità di arrivare al centrocampista transalpino e l’Inter non riuscirebbe a concretizzare il lungo corteggiamento portato avanti per Bellerin.