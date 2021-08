Il Milan continua a lavorare sul fronte calciomercato, ma arriva l’intoppo per il club rossonero: tutti i dettagli dell’affare

Il Milan vuole continuare il percorso di crescita dopo la qualificazione in Champions League. La compagine rossonera vorrebbe essere protagonista anche in campo europeo dopo il ritorno nel calcio che conta. Così la dirigenza milanese è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per arrivare a profili interessanti in grado di rinforzare la rosa guidata da Stefano Pioli. La pista calda è quella che porta al terzino di proprietà della Roma e della Nazionale italiana, Alessandro Florenzi, che ha giocato in prestito al PSG nell’ultima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, via dal PSG | Occasione Milan!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo sulla fascia | Ancelotti lo scarica

Calciomercato Milan, la Roma non lascia partire Florenzi

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” per l’affare Florenzi ci sarebbero degli intoppi: il giocatore vuole vestire la maglia rossonera, ma la Roma non lascerebbe partire in prestito (la formula del Milan). La società milanese vorrebbe prelevarlo soltanto a titolo temporaneo senza pesi sul prossimo bilancio. Florenzi vorrebbe giocare con Stefano Pioli, che lo vedrebbe anche come esterno e non solo come terzino.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, allarme Theo Hernandez: blitz PSG | Scambio da urlo

L’agente del giocatore, Alessandro Lucci, è sempre al lavoro per trovare un accordo tra Roma e Milan. La voglia del nazionale italiano, fresco Campione d’Europa, è quello di volare a Milano visto che non è stata proprio presa in considerazione la possibilità di permanenza sotto la gestione Mourinho nella Capitale.

I prossimi giorni saranno già decisivi con l’affare Florenzi che potrebbe saltare improvvisamente. Tutto si deciderà a breve con una nuova formula per il terzino di proprietà della Nazionale italiana.