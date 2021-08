La Juventus starebbe preparando un colpaccio a parametro zero. Un giovane talento del Barcellona nel mirino, concorrenza di due big europee.

Il centrocampo della Juventus, è il reparto che deve essere rinforzato di più dalla società attraverso il calciomercato. Per quest’anno il club bianconero sta lavorando per portare a Torino almeno uno tra Manuel Locatelli e Miralem Pjanic, ma Federico Cherubini starebbe tentando di imbastire una trattativa per strappare al Barcellona uno dei talenti più importanti prodotti dalla cantera blaugrana. L’operazione sarebbe in prospettiva, perchè il calciatore ha un contratto in scadenza con i catalani nel 2022 e nelle intenzioni dei vertici della Vecchia Signora dovrebbe arrivare a parametro zero.

Calciomercato Juventus, Moriba non rinnova | Occasione a parametro zero

Ilaix Moriba, infatti, non avrebbe la volontà di prolungare il suo accordo con il Barcellona e, avrebbe rifiutato un’offerta di due milioni di euro, chiedendone almeno sei. Il presidente Joan Laporta, data la grave situazione finanziaria del club, non sarebbe disposto a rilanciare e così il classe 2003 potrebbe liberarsi il prossimo giugno.

Come riportato da fichajes.net, però, il talento cristallino di Moriba avrebbe impressionato anche altri due top club europei: il Real Madrid e il Manchester City. I bianconeri, quindi, dovrebbero superare una concorrenza decisamente pericolosa, soprattutto quella dei Blancos, desiderosi di fare uno sgambetto ai rivali.