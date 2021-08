Il calciomercato del Napoli ruota intorno al rinnovo di contratto di Insigne. Se l’attaccante partenopeo non dovesse firmare, si aprirebbero scenari suggestivi.

Uno dei crocevia più importanti di questa sessione di calciomercato, per i club di Serie A, è la permanenza o meno a Napoli del capitano Lorenzo Insigne. Il fantasista partenopeo ha un contratto in scadenza tra dieci mesi e, se le parti non trovassero a stretto giro di posta un accordo per il rinnovo, Aurelio De Laurentiis potrebbe cedere alla tentazione di vendere il calciatore. Sarebbe pericoloso, infatti, iniziare il campionato con il rischio di perdere a zero Insigne al termine della competizione. Sono settimane che l’entourage del fresco campione d’Europa con la maglia della Nazionale e la dirigenza del Napoli si dovrebbero incontrare per definire. Ma anche la giornata di oggi non ha portato al decollo della trattativa per il rinnovo. Alla finestra sono molti i club interessati all’attaccante trentenne. Tra questi la Lazio, allenata da Maurizio Sarri che ha sempre avuto ammirazione per il numero 24 azzurro, avendolo allenato per diverse entusiasmanti stagioni.

Calciomercato Inter, la Lazio vuole Insigne | Ostacolo per Correa

Il club biancoceleste, per convincere il Napoli a cedere Insigne, sarebbe disposta a mettere sul piatto Correa. L’argentino sarebbe un’ottima soluzione per il 4-2-3-1 di Luciano Spalletti e potrebbe anche rivelarsi la carta vincente per arrivare al fantasista azzurro.

Questa ipotesi sarebbe un serio ostacolo per l’Inter, molto interessata all’attaccante ex Siviglia per completare il pacchetto del reparto avanzato nerazzurro. Giuseppe Marotta, però, può sperare nella difficoltà della Lazio a convincere Insigne a firmare a una cifra inferiore ai 4,5\ 5 milioni di euro, che è la somma richiesta dal fantasista al Napoli per restare in azzurro.